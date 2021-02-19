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Детский омбудсмен заявила о росте сексуального насилия в сиротских учреждениях

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Фото: deti.gov.ru

Количество случаев сексуального насилия над детьми в сиротских учреждениях выросло в 13 раз за 2020 год, заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Об этом сообщает РИА Новости .

По ее словам, за 2020 год в 2,5 раза выросло число насильственных преступлений со стороны сотрудников сиротских учреждений. «Мы видим в 13 раз рост против половой неприкосновенности в сиротских учреждениях», — сказала омбудсмен.

Она добавила, что за прошедший год зафиксировали 26 подобных случаев.

Ранее исследование показало, что в России дети чаще всего становятся сиротами и попадают в детские дома из-за алкоголизма родителей, уклонения ими от выполнения своих обязанностей, а также тяжелого материального положения.

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