Детский омбудсмен заявила о росте сексуального насилия в сиротских учреждениях

Количество случаев сексуального насилия над детьми в сиротских учреждениях выросло в 13 раз за 2020 год, заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Об этом сообщает РИА Новости .

По ее словам, за 2020 год в 2,5 раза выросло число насильственных преступлений со стороны сотрудников сиротских учреждений. «Мы видим в 13 раз рост против половой неприкосновенности в сиротских учреждениях», — сказала омбудсмен.

Она добавила, что за прошедший год зафиксировали 26 подобных случаев.

Ранее исследование показало, что в России дети чаще всего становятся сиротами и попадают в детские дома из-за алкоголизма родителей, уклонения ими от выполнения своих обязанностей, а также тяжелого материального положения.