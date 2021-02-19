Известный российский певец рассказал о бедном детстве

Известный российский певец Данил Прытков (NILETTO) рассказал о бедном детстве. По словам исполнителя, его мать работала штукатуром-маляром и не могла обеспечить мальчика модной одеждой. Этим Прытков поделился в эфире YouTube-шоу «вМесте».

Певец отметил, что у него не было проблем с собственной внешностью, потому что он всегда был в хорошей физической форме. При этом его смущал материальный статус семьи, ведь денег на красивую одежду у них не хватало. «Если нужно было купить туфли или брюки в школу, то мы ехали на рынок. Я стоял в этой палатке примерял, а мама покупала, причем ты даже не понимаешь, нравится ли тебе вещь или нет», — вспомнил NILETTO.

Как рассказал Прытков, из-за одежды его часто унижали одноклассники и даже учительница. Однажды она вывела школьника на середину класса и сказала: «Смотрите! Вот так одеваться нельзя!». Музыкант добавил, что из-за этой ситуации с классной руководительницей сильно ругалась его мать.

Ранее актриса Александра Бортич в интервью Юрию Дудю рассказала о своем заработке. Она призналась, что получает «точно не больше» 300 тысяч рублей за день на площадке и отметила, что устала слышать о том, какая она «очень дорогая и очень занятая», пояснив, что это не так.