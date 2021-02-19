В Африке началась вспышка бубонной чумы

В Демократической Республике Конго началась вспышка бубонной чумы. Об этом пишет Jeune Afrique со ссылкой на заявление главы департамента здравоохранения провинции Итури Патрика Карамура.

Помимо этого, в африканской стране зафиксированы случаи легочной и септической чумы. По последним данным, более 520 человек заражены, 31 погиб.

По словам эпидемиолога расположенной в Нью-Йорке НПО Ecohealth Alliance Анну Лодисуа, случаи заражения стали появляться с 15 ноября по 13 декабря 2020-го. Средний возраст зараженных — 13 лет, самому пожилому среди заболевших — 73 года.

В начале июля 2020-го в граничащей с Россией Западной Монголии была зафиксирована вспышка бубонной чумы. Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что во вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии ничего страшного нет, так как в восточных странах часто возникает такая ситуация и там есть специальные службы, которые на протяжении многих лет предотвращают распространение.

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