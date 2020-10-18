В Армении заявили о риске вспышки чумы из-за конфликта в Карабахе

В случае продолжения боевых действий в Нагорном Карабахе в зоне конфликта может произойти вспышка чумы. О подобных рисках рассказали в минздраве Армении, передает РИА Новости.

Как пояснили в ведомстве, боевые действия проходят в Зангезурско-Карабахской и Приаракской зонах естественных очагов чумы. Там присутствуют как сами возбудители, так и переносчики инфекции.

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«Отсутствие условий для вывоза тел погибших с целью захоронения или обмена способствует тому, что трупы становятся благоприятной средой для питания и размножения насекомых и диких животных, являющихся переносчиками или естественными резервуарами инфекций», — заявили в министерстве.

Там подчеркнули, что в результате возникает угроза активизации существуют очагов и дальнейшего распространения заболевания. При этом массовые заражения угрожают не только районам, где проходят бои, но соседним государствам, в частности Ирану.

Кроме того, считают в минздраве, из-за того, что в зоне конфликта были повреждены системы водоснабжения и водоотведения, район может столкнуться с вспышками холеры, дизентерии и гепатита А.

Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. МИД Армении уточнил, что решение принято после заявления президентов Франции, России и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года, а также заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября 2020 года и в соответствии с Московским заявлением от 10 октября 2020 года. Однако позже стороны снова обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Бои в Нагорном Карабахе между объединенными силами Армении и НКР против Азербайджана продолжаются уже три недели. В боевых действиях участвует Турция, хотя ранее Баку и Анкара этот факт отрицали.