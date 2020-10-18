В Армении отчитались о четырех подбитых танках Азербайджана в Карабахе

Армия обороны Карабаха подбила четыре атакующих танка, принадлежавших Вооруженным силам Азербайджана. Об этом в воскресенье, 18 октября, отчиталась пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

По ее словам, боевые машины противника были уничтожены на южном направлении линии соприкосновения. Как отметила Степанян, в этом районе азербайджанские военные применяют «большое количество беспилотников и артиллерийских средств».

Ранее 18 октября Армения сообщила о наступлении Азербайджана и потерях обеих сторон в Нагорном Карабахе на фоне объявленного перемирия. До этого министерство обороны Азербайджана обвинило в нарушении перемирия Вооруженные силы Армении. По заявлению Баку, Ереван подвергнул артиллерийскому обстрелу азербайджанские позиции на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. МИД Армении уточнил, что решение принято после заявления президентов Франции, России и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года, а также заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября 2020 года и в соответствии с Московским заявлением от 10 октября 2020 года.

Бои в Нагорном Карабахе между объединенными силами Армении и НКР против Азербайджана продолжаются уже три недели. В боевых действиях участвует Турция, хотя ранее Баку и Анкара этот факт отрицали.