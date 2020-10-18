Азербайджан заявил о грубом нарушении перемирия со стороны Армении

Министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении грубо нарушили режим перемирия. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что в ночь на воскресенье, 18 октября, Ереван подвергнул артиллерийскому обстрелу азербайджанские позиции на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Отмечается, что армянскими военнослужащими из минометов и артиллерии были обстреляны окрестности Джебраила и села на реке Араз. В министерстве добавили, что среди личного состава армии Азербайджана пострадавших нет.
Ранее Армения обвинила Азербайджан в нарушении нового перемирия. По словам пресс-секретаря Минобороны Шушан Степанян, азербайджанской стороной был произведен артиллерийский обстрел в северном направлении и ракетный обстрел в южном.
Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. МИД Армении уточнил, что решение принято после заявления президентов Франции, России и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года, а также заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября 2020 года и в соответствии с Московским заявлением от 10 октября 2020 года.
Бои в Нагорном Карабахе между объединенными силами Армении и НКР против Азербайджана продолжаются уже три недели. В боевых действиях участвует Турция, хотя ранее Баку и Анкара этот факт отрицали.