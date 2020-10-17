В Карабахе отреагировали на заявление Армении и Азербайджана о перемирии

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) отреагировала на заявление Армении и Азербайджана о перемирии, которое должно вступить в силу с 00:00 18 октября (23.00 17 октября по Москве). Заявление распространил официальный Инфоцентр НКР, передает РИА Новости.

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«Мы приветствуем усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ Армении по прекращению огня в зоне азербайджано-карабахского конфликта и для снижения напряженности. Республика Арцах подтверждает свою готовность соблюдать условия прекращения огня по гуманитарным соображениям на взаимной основе до 2020 года. Согласно Московскому заявлению от 10 октября и договоренностям от 17 октября», — говорится в сообщении.

Ранее 17 октября сообщалось, что Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям c 00:00 (по местному времени) 18 октября. МИД Армении разместило соответствующее заявление, Азербайджан подтвердил вступление в силу перемирия аналогичным сообщением на сайте своего МИДа.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако военные действия периодически возобновляются.