Бывший глава Армении попросил Европу остановить катастрофу в Карабахе

Бывший президент Армении Серж Саргсян направил письмо главе Европейской народной партии Дональду Туску и попросил крупнейшую политическую силу Евросоюза остановить гуманитарную катастрофу в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

В письме экс-глава государства «детально рассказал» о положении, которое сложилось в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (Республике Арцах) после 20 дней непрерывных боевых действий. Саргсян пожаловался, что пока мировое сообщество делает усилия только в дипломатической сфере, проблема защиты гражданского населения так и остается нерешенной.

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«Нагорный Карабах становится "черной дырой" гуманитарной защиты в Европе», — говорится в письме политика. Он призвал Туска «разбудить» политическое сообщество и оказать карабахцам помощь «публично и непублично», поскольку дипломатические усилия явно противоречат азербайджано-турецкой воинственной риторике.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что Россия примет более действенные меры для пресечения наступательных действий Азербайджана и Турции в регионе, нежели дипломатическое посредничество, и другие страны-посредники в решении Карабахского вопроса — США и Франция — ее поддержат.

Боевые действия в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября, когда Азербайджан объявил о начале контрнаступательной операции в ответ на обстрелы со стороны противника и ввел свои войска на территорию непризнанной республики. Армения, участвующая в них на правах страны-гаранта безопасности НКР, на второй же день заявила, что обстрелам подвергается и ее территория, а также указала на то, что в конфликт вмешалась Турция. Анкара и Баку долгое время отрицали это. 10 октября стороны при посредничестве Москвы заключили перемирие, но практически сразу его нарушили.