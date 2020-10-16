Пашинян понадеялся на более конкретные шаги России по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян понадеялся на то, что Россия предпримет более конкретные шаги по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пашинян отметил, что Россия является стратегическим партнером страны и сопредседателем Минской группы ОБСЕ. По словам премьера, в Армении ожидают, что Россия примет более действенные меры для пресечения наступательных действий Азербайджана и Турции в регионе. Пашинян также заявил, что остальные сопредседатели Минской группы ОБСЕ (США и Франция) и международное сообщество должны помочь Москве в этом.

Армянский политик подчеркнул, что именно Турция не позволила Азербайджану соблюдать режим перемирия. Он добавил, что Турция пытается «перекроить регион и решает задачу своего влияния».

Ранее Пашинян предложил применить для решения проблемы Нагорного Карабаха принцип «отделение во имя спасения». По словам премьера, данный принцип является «современным проявлением» принципа самоопределения народов. Он позволяет отдельным группам и народам не только отделиться от государства, если существует риск дискриминации, массового нарушения прав человека или геноцида, но также «исключает объединение с государством, если это приведет к вышеуказанным последствиям».

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокации. 10 октября после многочасовых переговоров глав МИД двух республик в Москве было объявлено перемирие. Однако противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.