Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Карабахе

Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД Армении.

«Республика Армения и Республика Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00.00 часов по местному времени, 18-го октября», — отмечается в тексте.

Материалы по теме «Глуши мотор и беги!» Карабах лежит в руинах. Люди скрываются в подвалах и учатся узнавать ракеты по их разрывам Карабахский тупик Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?

Армянское ведомство уточнило, что решение принято после заявления президентов Франции, России и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года, а также заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября 2020 года и в соответствии с Московским заявлением от 10 октября 2020 года.

Азербайджан подтвердил вступление в силу гуманитарного перемирия с Арменией в Карабахе аналогичным заявлением, размещенным на сайте МИД.

Бои в Нагорном Карабахе между объединенными силами Армении и НКР против Азербайджана продолжаются уже три недели. В боевых действиях участвует Турция, хотя ранее Баку и Анкара этот факт отрицали. 10 октября стороны при посредничестве России заключили перемирие, однако оно не продлилось и часа.

Минская группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху, в которую входят в качестве посредников Россия, Франция и США, сформировалась еще во время первой войны в регионе в 1992 году. На этой площадке был подписан Бишкекский протокол 1994 года, остановивший боевые действия. Однако дальнейшие переговоры не принесли новых соглашений. НКР изначально находилась в составе группы, но в 1998 году Роберт Кочарян лишил ее статуса отдельного участника после того, как сменил пост главы непризнанной республики на пост президента Армении и начал представлять обе стороны. НКР возвратить за стол переговоров так и не вышло.