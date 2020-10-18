Армения обвинила Азербайджан в повторном нарушении перемирия

Азербайджан уже во второй раз нарушил договоренности о перемирии и прекращении огня в Нагорном Карабахе. В этом его обвинило министерство иностранных дел Армении, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства в воскресенье, 18 октября.

«Азербайджан уже второй раз нарушает договоренность о прекращении огня, достигнутую при личном содействии руководителя страны-сопредседателя Минской группой ОБСЕ, тем самым показывая международному сообществу свое вероломную сущность, с которой мы имеем дело на протяжении десятилетий», — говорится в сообщении.

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При этом в МИД Армении подчеркнули, что Ереван продолжит предпринимать все необходимые миры для «принуждения Азербайджана к миру».

Ранее 18 октября Армения сообщила о наступлении Азербайджана и потерях обеих сторон в Нагорном Карабахе на фоне объявленного перемирия. До этого министерство обороны Азербайджана обвинило в нарушении перемирия Вооруженные силы Армении. По заявлению Баку, Ереван подвергнул артиллерийскому обстрелу азербайджанские позиции на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. МИД Армении уточнил, что решение принято после заявления президентов Франции, России и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года, а также заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября 2020 года и в соответствии с Московским заявлением от 10 октября 2020 года.

Бои в Нагорном Карабахе между объединенными силами Армении и НКР против Азербайджана продолжаются уже три недели. В боевых действиях участвует Турция, хотя ранее Баку и Анкара этот факт отрицали.