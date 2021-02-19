России предрекли попытку «извлечь политическую выгоду» из пандемии коронавируса

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр предрекла России и Китаю попытку «извлечь политическую выгоду» из пандемии COVID-19. Ее цитирует Deutsche Welle.

«Нам известно, что в России, в том числе в силовых структурах, обсуждается, что из-за коронавируса многие государства на Западе будут заняты последствиями нынешнего кризиса и нанесенным экономическим ущербом, и это даст больше пространства для российского влияния на международной арене», — считает политик.

По ее словам, ситуация с Китаем двойственна: с одной стороны, это важный экономический партнер западных стран, с другой — это страна, которая пытается усилить свое влияние методами, «не основанными на соблюдении правил».

По мнению Крамп-Карренбауэр, «было бы наивно» считать, что Москва и Пекин не воспользуются ситуацией с пандемией в своих интересах. Министр обороны добавила, что теперь странам НАТО и Евросоюза предстоит «найти ответ на этот стратегический вызов».

17 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал обновить стратегию альянса для сдерживания Москвы и Пекина. Он напомнил, что в концепции 2010 года говорилось о партнерстве с Россией, однако сегодня альянс «видит агрессивные действия по отношению к соседям и ситуация сильно изменилась». Столтенберг призвал расширять диалог с «одинаково мыслящими с нами государствами по всему миру, чтобы противостоять тем, кто не разделяет наши ценности, — таким странам, как Россия и Китай».

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