Лавров заявил о закрытии вопроса «Северного потока-2» в ЕС

Вопрос о строительстве газопровода «Северный поток-2» в Евросоюзе закрыт для всех, кто уважает закон. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК, его слова приводит РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что Россия на 100 процентов выполняет свои обязательства по строительству газопровода «Северный поток-2». По словам министра, нынешние сложности вокруг проекта спровоцированы действиями Евросоюза.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что, когда Польша пыталась приостановить строительство газопровода несколько лет назад, юридическая служба Еврокомиссии постановила, что проект сугубо инвестиционный и был запущен до внесения поправок в газовую директиву ЕС. «Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека», — подчеркнул Лавров.

Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что Евросоюз может ввести запреты на въезд и заморозить активы сторонников президента России Владимира Путина в связи с протестом по делу учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального. Такую возможность связывают с готовностью Франции и Германии пойти на подобные меры. При этом Париж и Берлин могут отказаться от более жестких санкций, например в отношении газопровода «Северный поток-2». Источники агентства также отмечали, что окончательное решение будет принято на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля.

В настоящее время строительство «Северного потока-2» не завершено; ведется укладка участка газопровода в территориальных водах Дании. Работы в водах королевства планируют закончить в апреле 2021 года. В целом в «Газпроме» рассчитывают, что газопровод удастся завершить до конца текущего года.