Петиция против фильма певицы Sia «Мьюзик» собрала десятки тысяч подписей

Петиция против фильма певицы Sia (настоящее имя — Сиа Ферлер) «Мьюзик» собрала десятки тысяч подписей. Адресованная Голливудской ассоциации иностранной прессы инициатива появилась в феврале 2021-го на сайте Change.org.

В данной петиции пользователи требуют лишить картину номинаций на «Золотой глобус». В настоящий момент она собрала более 85 тысяч подписей. Создатели инициативы, активистки Розанна Катая и Нина Сков Дженсен, у которой поставлен диагноз аутизм, назвали ленту дискриминирующей и заявили, что она «формирует неправильное представление об аутичных людях».

В Голливудской ассоциации иностранной прессы, которая присуждает награду «Золотой глобус», пока не отреагировали на петицию.

Cоздательница картины, поп-звезда Sia представляла свой фильм как «любовное послание сообществу аутистов». Активисты с ней не согласились. В петиции они подчеркнули, что отдельные эпизоды ленты наполнены громкими звуками, яркими огнями и быстрыми движениями камеры, что отрицательно сказывается на состоянии людей с аутизмом.

«Примерно каждый четвертый человек с аутизмом страдает эпилепсией. Поэтому просмотр этого фильма может вызвать даже припадки. Несмотря на то, что он был снят "для" аутичных людей, Sia сделала его таким, что большинство из нас не сможет его посмотреть», — написали авторы петиции. Им также не понравилось, как актриса Мэдди Зиглер сыграла персонажа с данным видом психического расстройства.

В начале февраля фильм выдвинули на кинопремию в двух категориях «Лучший фильм — комедия или мюзикл» и «Лучшая женская роль — комедия или мюзикл».