Певица Sia перепутала темнокожих рэперш и была обвинена в расизме

Австралийская певица Sia перепутала темнокожих рэперш Карди Би и Никки Минаж, после чего была обвинена в расизме пользователями сети.

В своем Twiitter-аккаунте она ответила на вопрос одного из подписчиков, который поинтересовался, когда стоит ждать коллаборации с Минаж. К своему посту юзер приложил снимок хип-хоп-исполнительницы. «Я люблю Карди Би, и хотя это не коллаборация, я бы с радостью спела с ней дуэтом в любое время», — отреагировала Sia.

Позднее звезда удалила свой комментарий, однако он успел разойтись по интернету. В Twitter запустили хештег #Siaisoverparty, под которым начали критиковать певицу за допущенную ошибку.

«Даже не знаю, кто такая Sia. Просто знаю, что она тупая», — написала пользовательница с ником godisawomann. «Вечеринки Сии окончена. Наконец-то. Ее песни такое же дерьмо, как и ее волосы», — отреагировал юзер nymphvdora. Кроме того, пользователи припомнили певице появление на публике с замазанным черной краской лицом. Поступок знаменитости посчитали расистским.

В прошлом году Sia рассказала, что страдает от неврологического заболевания. Она призналась испытывает хронические боли из-за синдрома Элерса — Данлоса, поражающего соединительные ткани, поддерживающие кожу, кости, кровеносные сосуды и другие органы.

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