Сия показала убийство кроликов и попросила Канье Уэста отказаться от меха

Австралийская певица Сия (Sia) призвала американского рэпера Канье Уэста исключить из своего гардероба мех. Об этом она написала в одном из постов в своем Twitter.

Исполнительница приложила к публикации видео, в котором рассказывается о меховой индустрии и демонстрируется убийство кроликов ради изготовления шуб.

«Дорогой Канье Уэст, пожалуйста, подумай о том, чтобы отказаться от меха», — написала Сия.

15 февраля рэпер и дизайнер Канье Уэст представил новую коллекцию одежды — Yeezy Season 5. Презентация прошла в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Одна из моделей вышла на подиум в длинной шубе из оранжевого меха.