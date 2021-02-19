Сталкер пригрозил Билли Айлиш расправой

Фанат пригрозил певице Билли Айлиш расправой. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

19-летняя исполнительница обратилась в полицию Лос-Анджелеса с целью добиться запрета на приближение к ней преследователя. В своем иске поп-звезда заявила, что сталкер расположился через дорогу от ее дома и живет там с прошлого лета. Некий мужчина по имени Джон Хирли регулярно присылает ей письма с обещаниями, что она скоро умрет, а также пристально следит за ней. «Ты должна дать мне кров, и тогда я защищу тебя от ада. Грядут землетрясения, и ты умрешь, если этого не сделаешь», — писал ей в одном из посланий фанат. Отмечается, что это не единственная угроза в адрес Айлиш.

На портале TMZ также подтвердили, что иск певицы был удовлетворен судом. Сталкера арестует полиция, если он еще раз решит поджидать девушку у ее дома.

Ранее Айлиш рассказала о проблемах со здоровьем из-за приема таблеток для похудения. После этого знаменитости пришлось пройти длительный курс реабилитации.