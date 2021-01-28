Билли Айлиш рассказала о проблемах со здоровьем из-за таблеток для похудения

Американская певица и автор песен Билли Айлиш в интервью изданию Variety Fair рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась в результате приема таблеток для похудения.

По словам певицы, в 13-летнем возрасте она занималась танцами. Однако педагоги говорили, что она немного корпулентна для профессиональной карьеры танцовщицы и участия в конкурсах. Тогда девушка начала голодать и пить специальные таблетки для похудения. «Честно говоря, я начала носить мешковатую одежду только из-за своего тела», — призналась Айлиш.

Сбросить лишний вес ей не удалось, но из-за лекарств у будущей певицы начался энурез. После этого Билли проходила длительное лечение и посещала психотерапевта, чтобы научиться принимать себя.

12 октября Билли Айлиш появилась на публике в облегающих вещах вместо привычной ее фанатам мешковатой одежды. Она прошлась по улицам Лос-Анджелеса в кружевном бюстгальтере, обтягивающем топе бежевого цвета и шортах в тон. Журналисты отмечали, что обычно певица выходит в свет в нарядах оверсайз, чтобы не демонстрировать свою фигуру. Позже Айлиш призвала подписчиков перестать критиковать людей с обычными телами на фотографиях.

В декабре 2019 года Билли Айлиш объяснила желание скрывать свое тело. По ее словам, ей удобно носить одежду больших размеров, поскольку это не дает возможности другим судить о том, как на самом деле выглядит ее тело.