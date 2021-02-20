Журналистка рассказала о смерти родителей от коронавируса и разрыдалась в эфире

Журналистка «Би-би-си» Кэти Киллик (Cathy Killick) разрыдалась в прямом эфире, рассказывая о смерти родителей от последствий коронавируса. Об этом сообщает The Mirror.

87-летний отец — бывший военный по имени Тэд (Ted) — умер 2 декабря, а спустя всего шесть недель скончалась и ее мать Элизабет (Elizabeth), которая в молодости работала учительницей начальных классов. Супруги прожили вместе 63 года, а последние несколько лет они вместе пребывали в доме престарелых. Из-за карантинных мер Киллик смогла навестить их всего пару раз за полгода.

«Я работаю репортером на "Би-би-си" уже более 30 лет. За это время я опросила десятки людей, переживших потерю близких… Теперь понимаю, что сама стала одним из этих людей. Я потеряла обоих родителей из-за COVID-19 в течение шести недель», — сказала Киллик со слезами на глазах.

Журналистка поблагодарила персонал дома престарелых, который «сделал все возможное», чтобы уберечь ее родственников от болезни. По ее словам, сотрудники учреждения рисковали собственным здоровьем ради безопасности пожилых людей.