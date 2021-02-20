В сети высмеяли девушку с прической как у Бориса Джонсона

В сети высмеяли блогершу, которая отстригла челку на камеру и в результате стала похожей на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

20-летняя Эмма Кирни (Emma Kearney), на чью страницу подписаны полмиллиона подписчиков, регулярно публикует смешные ролики. Так, девушка решила заснять процесс обновления имиджа и порадовать свою аудиторию. На кадрах она сперва отделила передние пряди от основной части волос и начала их расчесывать. Затем героиня видео начала отстригать челку на уровне носа. «Я их слишком коротко отрезала. Я похожа на долбанную деревенскую девушку с юга, но я все еще чертовски хороша», — высказалась она.

На втором ролике Кирни попыталась уложить челку с помощью бигуди. Смеясь, она сравнила себя с Борисом Джонсоном. Публикация набрала почти 15 тысяч лайков и развеселила подписчиков блогерши. «Ты заставляешь меня безудержно смеяться», «Кричу!», «Обожаю твою уверенность», «Это потрясающе», «Ты безумно смешная», — писали они в комментариях.

В декабре 2020 года Борис Джонсон извинился на видео за неряшливую прическу перед матерью репортера. Глава британского правительства попал в объектив камеры во время поездки в учебный центр Openzone в Болтоне. «Передайте вашей маме мои наилучшие пожелания на Рождество и извинитесь за мою прическу. Я стараюсь с ней справиться изо всех сил», — сказал Джонсон.