Российскому чиновнику дали взятку квартирой «обманутого дольщика»

Чиновнику одной из районных администраций Башкирии дали взятку квартирой за незаконную выдачу разрешения на строительство. Россиянка, передавшая недвижимость, выдала себя обманутой дольщицей и получила квартиру без внесения денежных средств. Об этом говорится на сайте Фонда защиты прав дольщиков.

Речь идет о доме в селе Иглино на улице Строителей. Конкурсный управляющий застройщика-банкрота ООО «Стройиндустрия» включил в реестр требований участников долевого строительства (РТУС) требования гражданки, которая не имела прав на получение денежной компенсации от Фонда.

Россиянка заключила договор долевого участия (ДДУ) с директором компании, но деньги не заплатила. При этом женщине выдали фиктивный приходный кассовый ордер. Таким образом было решено «отблагодарить» местного чиновника за незаконную выдачу разрешения на строительство.

В настоящее время и представитель администрации, и руководитель «Стройиндустрии» осуждены, первый отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении «обманутой дольщицы» и конкурсного управляющего.

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