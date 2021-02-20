Инфекционист заявил о «везении» Трампа во время заболевания COVID-19

Бывшему президенту США Дональду Трампу «повезло» выжить, когда он заболел COVID-19. Об этом заявил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью The Telegraph.

По словам инфекциониста, Трамп мог погибнуть после заражения коронавирусом в прошлом году, учитывая его вес и возраст. «Ему могло бы серьезно достаться. Я думаю, ему повезло», — заявил Фаучи.

Ранее стало известно, что Трампа хотели подключить к аппарату ИВЛ в то время, когда он болел коронавирусной инфекцией. По информации СМИ, заболевание у бывшего главы государства протекало серьезнее, нежели об этом информировали общественность. В частности, врачей беспокоил уровень кислорода в крови Трампа, опустившийся ниже 90 процентов, в то время как течение болезни считается тяжелым уже при снижении этого показателя до 90 процентов.

Политик и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом в октябре прошлого года. Главу государства лечили в военном госпитале имени Уолтера Рида. Он принимал экспериментальную сыворотку на основе антител. Трамп утверждал, что почувствовал себя суперменом после того, как принял лекарство. Спустя несколько дней в его крови обнаружили антитела к инфекции и выписали из больницы.