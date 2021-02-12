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Трампа хотели подключить к аппарату ИВЛ

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Фото: Carlos Barria / Reuters

Бывшего президента США Дональда Трампа хотели подключить к аппарату ИВЛ в то время, когда он болел коронавирусной инфекцией. Об этом пишет The New York Times co ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их информации, заболевание у бывшего главы государства протекало серьезнее, нежели об этом информировали общественность. В частности, врачей беспокоил уровень кислорода в крови Трампа, опустившийся ниже 90 процентов, в то время как течение болезни считается тяжелым уже при снижении этого показателя до 90 процентов.

Кроме того, знакомые с состоянием Трампа источники рассказали изданию, что у президента были обнаружены инфильтраты в легких, которые возникают, когда легкие воспалены и содержат жидкость или бактерии. По их словам, в тот момент официальные лица считали, что главу государства следует подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Американский лидер и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом в октябре 2020 года. Главу государства лечили в военном госпитале имени Уолтера Рида. Он принимал экспериментальную сыворотку на основе антител. Трамп утверждал, что почувствовал себя суперменом после того, как принял лекарство. Спустя несколько дней в его крови обнаружили антитела к инфекции и выписали из больницы.

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