Составлен список самого наглого вранья Трампа

Американский телеканал CNN составил список из 15 фактов, когда действующий президент США Дональд Трамп нагло врал гражданам.

В перечне упомянуты случаи, которые произошли за все четыре года правления главы государства. Как подчеркивает аналитик CNN Дэниэл Дэйл, Трамп начал свое президентство с вранья. Так, в ходе его речи на инаугурации в январе 2017 года в Вашингтоне пошел дождь. Однако позднее в этот день он утверждал, что дождь не начинался, пока тот не закончил говорить.

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Наиболее опасной ложью президента были названы его заявления о том, что эпидемия коронавируса в стране находится под контролем. Так, в марте 2020 года в ходе брифинга в Белом доме Трамп заявил, что несмотря на заразность COVID-19, он «находится под полным контролем» властей. Однако уже тогда его слова расходились с оценками экспертов.

Третьим в списке стало заявление Трампа в 2019 году об опасности для штата Алабама от урагана Дориан. Затем метеослужба опровергла эту данные, однако лидер страны не захотел признать свою ошибку и даже продемонстрировал подправленную карту ураганов.

Наиболее нелепым случаем по версии CNN стала ложь Трампа по поводу якобы поступившего ему звонка от главы Национального движения скаутов в 2017 году, в котором он называл обращение лидера страны к бойскаутам «величайшей речью». Однако последующая проверка показала, что такого звонка никогда не было.

В списке лжи также есть искажение цитаты 2013 года конгрессмена от демократов Ильхама Омара с целью доказать его поддержку террористов, неточные утверждения лидера страны о торговле с Китаем.

Кроме того, телеканал включил в список утверждение Трампа о том, что именно он добился принятия программы помощи ветеранам, хотя она была одобрена еще его предшественником Бараком Обамой, а также заявление о том, что «шум ветряных мельниц вызывает рак».

Самой «бесстыдной» ложью Трампа названы его заявления во время предвыборной кампании 2020 года, в течение которой он неоднократно обвинял своего соперника Джо Байдена в радикальных взглядах.

Инаугурация нового президента США Джо Байдена состоится 20 января. На президентских выборах, прошедших в ноябре 2020 года, он обошел действующего президента Дональда Трампа.