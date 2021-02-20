Стало известно о разработке в России новой ракеты под названием «Гремлин»

В России разрабатывается новая гиперзвуковая ракета. Об этом пишут «Известия».

Проект авиационной гиперзвуковой управляемой ракеты (ГЗУР) проходит под кодовым обозначением «Гремлин». Его опытно-конструкторская работа стартовала в ноябре 2018 года. По графику выполнения работ, первые полетные испытания запланированы на 2023 год.

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В качестве составной части «Гремлина» в контрактах упоминается создание и испытания «изделия 70» — прямоточного ракетного двигателя, придуманного специально для гиперзвуковых боеприпасов.

Запланированные характеристики перспективной ГЗУР не разглашаются. Известно лишь, что по своим габаритам «Гремлин» будет меньше, чем ранее принятая на вооружение Х-47М2 «Кинжал». Предположительно, «Гремлин» сможет преодолевать до 1,5 тысячи километров и шестикратно превосходить скорость звука.

Однако еще в 2017 году американский военно-аналитический журнал Jane's Missiles & Rockets писал, что планируемая длина ракеты составляет шесть метров, а вес — около 1500 килограммов. Вероятно, ГЗУР главным образом должна будет иметь противокорабельное назначение, отмечал блог bmpd в LiveJournal.

17 февраля сообщалось, что российский истребитель пятого поколения Су-57 испытали с макетами супероружия — новой гиперзвуковой ракеты. «Опытный истребитель Су-57 в рамках испытаний выполнил несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами новой российской внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты», — сказал источник РИА Новости. Он добавил, что в ближайшее время с новыми ракетами, относящимися к классу «воздух — поверхность», планируется провести бросковые испытания.