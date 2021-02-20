Инфекционист прокомментировал первое в мире заражение людей птичьим гриппом H5N8

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев прокомментировал первое в мире заражение людей птичьим гриппом H5N8 на российской птицефабрике. Об этом сообщает РБК.

По его словам, в мире время от времени целый ряд заболеваний передается от животных людям. Он отметил, что межвидовые переходы случаются довольно редко и это сложный процесс. При этом такие случаи ранее были описаны, в том числе и для птичьего гриппа.

«Многие похожие вещи происходят, и никто внимания не обращает. Например, сальмонеллез передается от лягушек и черепах, особенно в контактных зоопарках. Дети заражаются, кто-то хочет доставить ребенку радость, а в результате он серьезно заболевает», — сказал Малышев.

Специалист добавил, что у человека встречается около 1,4–1,5 тысячи различных инфекционных заболеваний, а у животных еще больше, что является нормой.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что семь сотрудников российской птицефабрики, расположенном в южном регионе страны, впервые в мире были заражены новым штаммом — H5N8. Вспышка гриппа среди поголовья птиц была зарегистрирована на предприятии в декабре 2020 года. По словам Поповой, в настоящее время люди чувствуют себя хорошо, а заболевание у них протекало очень легко.