«Вектор» начал создавать вакцину против птичьего гриппа H5N8

В научном центре «Вектор» начали создавать вакцину против птичьего гриппа H5N8. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам директора центра Рината Максютова, оперативная расшифровка вспышки болезни позволила уже сегодня начать разработку тест-системы и «кандидатного вакцинного штамма».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у семи сотрудников птицефабрики на юге России впервые в мире выявлен новый штамм птичьего гриппа. По ее словам, ученые из центра «Вектор» обнаружили вирус в генетическом материале россиян.

Второй зарегистрированной российской вакциной от коронавируса является «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Она разработана на основе искусственно синтезированных белков. Первой в стране зарегистрировали «Спутник V» от центра имени Гамалеи. Ранее 20 февраля в России зарегистрировали третью по счету вакцину от коронавируса — «КовиВак», разработанную в центре имени Чумакова.