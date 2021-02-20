Жириновский высказался о поцелуе российского журналиста с крысой из унитаза

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился поведением журналиста Тимофея Баженова, поцеловавшего крысу в программе «Как устроен мир» на РЕН ТВ. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Жириновский рассказал, что в субботу на телеканале подробно рассказали о проблемах с крысами и «в одном из эпизодов Тимофей Баженов — хороший ведущий передач, связанных с животным миром, — достает крысу из унитаза и целует ее». «Ну это же перебор! Зачем такие вещи показывать? Дети не понимают, что в жизни никаких животных вообще целовать нельзя, а крысу тем более, ведь они переносят больше 20 болезней, от тифа до чумы», — отметил депутат Госдумы.

Он добавил, что такие замечания должен делать главный санитарный врач России, и призвал оградить россиян от передач, которые могут нанести вред.

В октябре прошлого года Жириновский призвал лишить главврача столичной больницы №71, телеведущего Александра Мясникова права заниматься медицинской деятельностью после заочного спора о необходимости закрытия границ из-за пандемии коронавируса в России. Политик возмутился тем, что российские телеканалы и радиостанции, часто приглашающие Мясникова в эфир, заявили об отсутствии влияния летних туристических поездок на распространение коронавируса.