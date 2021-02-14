Жириновский дал совет по избежанию безответной любви

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский дал совет молодым людям, который, по его мнению, поможет им избежать безответной любви. Своими мыслями на этот счет он поделился в своем Twitter-аккаунте.

По мнению политика, если молодому человеку понравилась девушка, не нужно стесняться познакомиться, бояться подойти к ней и пообщаться, иначе «ей понравится другой мальчик, и вы получите безответную любовь». «Не стесняйтесь, все будет хорошо», — подытожил Жириновский.

Ранее Владимир Жириновский нашел причину одиночества молодых людей в Москве. Он отметил, что в столице у молодежи мало мест для того, чтобы познакомиться. Он подчеркнул, что Москва — город одиноких молодых людей, которые до 25 лет в основном остаются таковыми.