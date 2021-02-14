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Жириновский дал совет по избежанию безответной любви

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский дал совет молодым людям, который, по его мнению, поможет им избежать безответной любви. Своими мыслями на этот счет он поделился в своем Twitter-аккаунте.

По мнению политика, если молодому человеку понравилась девушка, не нужно стесняться познакомиться, бояться подойти к ней и пообщаться, иначе «ей понравится другой мальчик, и вы получите безответную любовь». «Не стесняйтесь, все будет хорошо», — подытожил Жириновский.

Ранее Владимир Жириновский нашел причину одиночества молодых людей в Москве. Он отметил, что в столице у молодежи мало мест для того, чтобы познакомиться. Он подчеркнул, что Москва — город одиноких молодых людей, которые до 25 лет в основном остаются таковыми.

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