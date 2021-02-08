Жириновский одним словом предсказал следующего президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский одним словом предсказал, кто может стать следующим после Владимира Путина президентом России. Своим мнением он поделился в сторис своего Instagram-аккаунта, отвечая на вопросы подписчиков.

По мнению Жириновского, пост главы государства после действующего российского лидера займет он сам. «Себя», — написал политик в ответ на вопрос о том, кого он видит будущим президентом.

В январе лидер ЛДПР оценил свои шансы победить на выборах президента Украины, если бы гипотетически имел возможность в них участвовать. По словам политика, он непременно одержал бы победу, поскольку свои голоса за него отдавали бы «и русские, и украинцы».

В конце декабря прошлого года Жириновский назвал возможных преемников Путина на посту президента. По его мнению, претендовать на эту должность могли бы премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, бывший премьер Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также глава Счетной палаты Алексей Кудрин. При этом лидер ЛДПР допустил, что в 2024 году кандидат на пост президента России может быть совершенно другой.