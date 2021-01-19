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Жириновский оценил свои шансы победить на выборах президента Украины

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оценил свои шансы победить на выборах президента Украины, если бы гипотетически имел возможность в них участвовать. Об этом во вторник, 19 января, сообщает РИА Новости.

«Обязательно. За меня проголосовали бы и русские, и украинцы», — заявил он, отвечая на подобный вопрос.

Он добавил, что всем надоела эта возня, когда катится к гибели страна и экономика. Также лидер либерал-демократов назвал смешной ситуацию, когда Украина отказывается от приобретения российской вакцины от коронавируса, несмотря на отсутствие поставок препаратов из других стран.

Помимо этого, Жириновский высказался о новых ограничениях на использование русского языка на Украине. По его словам, нельзя заставлять людей насильно учить чужой язык.

«Они (украинское правительствоприм. «Ленты.ру») запрещают русский язык, насильственно пытаются заставить говорить русских на украинском. Но так делали большевики с 1920 по 1940-й. Чем закончилось все? Советская власть рухнула на Украине и у нас», — подчеркнул он.

С 16 января на Украине действует требование обслуживать клиентов кафе и других заведений сферы потребления на государственном языке. Оно является одним из положений вступившего в силу летом закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», делающего украинский язык обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

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