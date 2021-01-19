Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оценил свои шансы победить на выборах президента Украины, если бы гипотетически имел возможность в них участвовать. Об этом во вторник, 19 января, сообщает РИА Новости.

«Обязательно. За меня проголосовали бы и русские, и украинцы», — заявил он, отвечая на подобный вопрос.

Он добавил, что всем надоела эта возня, когда катится к гибели страна и экономика. Также лидер либерал-демократов назвал смешной ситуацию, когда Украина отказывается от приобретения российской вакцины от коронавируса, несмотря на отсутствие поставок препаратов из других стран.

Помимо этого, Жириновский высказался о новых ограничениях на использование русского языка на Украине. По его словам, нельзя заставлять людей насильно учить чужой язык.

«Они (украинское правительство — прим. «Ленты.ру») запрещают русский язык, насильственно пытаются заставить говорить русских на украинском. Но так делали большевики с 1920 по 1940-й. Чем закончилось все? Советская власть рухнула на Украине и у нас», — подчеркнул он.

С 16 января на Украине действует требование обслуживать клиентов кафе и других заведений сферы потребления на государственном языке. Оно является одним из положений вступившего в силу летом закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», делающего украинский язык обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.