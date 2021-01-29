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Жириновский нашел причину одиночества молодых людей в Москве

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский нашел причину одиночества молодых людей в Москве. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», передает РИА Новости.

Жириновский отметил, что в столице у молодежи мало мест для того, чтобы познакомиться. Он подчеркнул, что Москва — город одиноких молодых людей, которые до 25 лет в основном остаются таковыми. Лидер партии пояснил, что в городе ни одной точки, куда можно было пойти потанцевать вечером в пятницу. Он также попросил показать ему, где можно потанцевать в семь вечера в столице, если такие места есть.

Ранее борьбу с одиночеством назвали главным трендом года. В обзоре компании Telenor говорится, что с наступлением пандемии коронавируса число одиноких людей в мире выросло, а это чревато проблемами с психологическим здоровьем, поэтому в скором времени должны появиться соответствующие технологии.

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