Борьбу с одиночеством назвали главным трендом года

Главным трендом 2021 года станут технологии для борьбы с одиночеством, заключили эксперты норвежской телекоммуникационной компании Telenor. В обзоре фирмы говорится, что с наступлением пандемии коронавируса число одиноких людей в мире выросло, а это чревато проблемами с психологическим здоровьем, передает РБК.

«2020 год показал нам, что одиночество — фундаментальная проблема здоровья общества, на которую, как мы полагаем, будет беспрецедентный технологический ответ в 2021 году», — заключили эксперты. По их словам, в странах, где внедрены технологии 5G, скоро появятся первые примеры применения технологий дополненной и виртуальной реальности в голографических средствах коммуникации. В частности, на рынке электронного здравоохранения появятся новые чат-боты для помощи одиноким людям, созданные на базе искусственного интеллекта.

Материалы по теме Высокое напряжение Россияне работают сверхурочно и постоянно устают. Почему это только вредит экономике? В собственном соку В борьбе с пандемией мир проглядел эпидемию одиночества. Какова цена изоляции?

Тренд на технологическое решение проблемы одиночества уже виден. Например, в США за время пандемии резко подскочил интерес к сервисам знакомств и чат-ботам. Одно из таких приложений — Replika — позволяет создать виртуального друга для общения, выбрав его внешность, голос и черты характера, сейчас им ежемесячно пользуются почти миллион человек.

Еще популярность набирают сервисы для психологического здоровья, к примеру приложение для медитации Calm: за прошлый год число платных аккаунтов в нем выросло с одного до четырех миллионов. В России тоже есть приложение для борьбы с одиночеством — Realy. Платформа позиционирует себя как место встречи для тех, кто ищет друзей.