Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал супругов спать в отдельных квартирах. По его словам, так они сумеют хорошо выспаться и соскучиться друг по другу. Слова политика, произнесенные на встрече с молодежью в преддверии Дня всех влюбленных, цитирует РИА Новости.

По мнению Жириновского, муж и жена, живущие на одной площади, надоедают друг другу — и не потому что чем-то плохи, а потому что устают. «Когда рядом квартира, на одной лестничной клетке, но у вас разные квартиры, тогда вы каждый раз встречаетесь, как на свидание, вы соскучились, у вас есть желание побыть вместе, необязательно, что это закончится близкой связью, может, вы просто чай попьете», — пояснил глава ЛДПР.

Ранее Жириновский предложил на заседаниях Госдумы наливать депутатам воду в «мерзавчики». По его словам, на столах чиновников стоят бутылки, из которых они не допивают воду, и ее приходится выливать. Также Жириновский попросил организовать в парламенте «пепсикольные» дни.