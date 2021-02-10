Жириновский предложил наливать депутатам в стограммовые «мерзавчики»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил на заседаниях Госдумы наливать депутатам воду в стограммовые «мерзавчики». Об этом сообщается в Telegram-канале Daily Storm в среду, 10 февраля.

По словам политика, обычно на столах у парламентариев стоят «слишком большие бутылки», из-за чего многие не допивают воду, и ее приходится выливать.

Также Жириновский попросил организовать в парламенте «пепсикольные» дни.

«Иногда надоедает слишком чистая, хорошая вода. Раз в квартал хотелось бы попить какой-то гадости. Поэтому, может, раз в квартал разрешать ставить на столы маленькие бутылочки пепси-колы», — заявил лидер ЛПДР.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что человеку в день нужно выпивать два-три литра воды. Переход же на «мерзавчики» он посчитал экономически необоснованным.

«Мерзавчиком» называют тару для крепких спиртных напитков объемом 100 миллилитров. Речь идет о стеклянном или пластиковом стаканчике. Пластиковый «мерзавчик» в народе также назвали «йогуртом».