Жириновский заявил о влиянии публичных домов на снижение количества убийств

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что публичные дома имеют положительный эффект — благодаря ним снижается количество убийств. Слова российского политика цитирует РИА Новости.

«Вот я Турцию изучал долго. Демонстрация по городу идет — одни мужчины. Лозунг "Даешь открыть публичные дома". И во главе колонны — женщина, мэр города», — поделился Жириновский, пояснив, что мэр этого города выбрала меньшее их двух зол, ведь, по статистике, в населенных пунктах с публичными домами меньше убийств.

Лидер партии также рассказал, что через два года после закрытия публичных домов в этом городе резко выросло количество психически больных. «Так лучше мы откроем публичные дома и будет меньше сумасшедших, которые убивают людей», — процитировал политик слова главы города.

Ранее сообщалось, что Жириновский в преддверии Дня влюбленных призвал супругов ночевать в разных квартирах. По его словам, так жены и мужья смогут выспаться и соскучиться друг по другу.