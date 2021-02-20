Экономике США предсказали новые проблемы

Федеральная резервная система (ФРС) США предсказала национальной экономике новые проблемы, пишет Reuters. О возможных угрозах руководство американского центробанка рассказало в выступлении перед Конгрессом с традиционным отчетом за последние полгода.

По оценке ФРС, в стране сохраняются «значительные риски» краха новых компаний — даже несмотря на растущие признаки восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.

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Наибольшую обеспокоенность ФРС вызывает высокая закредитованность бизнеса, причем как крупного, так и малого. Ситуацию не смягчают такие позитивные факторы, как большие остатки наличных средств на счетах предприятий, низкие процентные ставки и восстановление экономического роста.

Корпоративные заимствования сейчас находятся на самом высоком уровне за всю историю США, и в скором будущем этот показатель может еще больше вырасти — за счет пакета финансовой помощи от администрации Джо Байдена общим объемом 1,9 триллиона долларов.

Средства будут распределены между бизнесом, домохозяйствами в виде льготных кредитов с возможностью дальнейшего списания и единовременных выплат, а также повышенных пособий по безработице.