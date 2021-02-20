В Японии создали умеющую пукать робота-кошку

Panasonic Japan

Японская компания Panasonic совместно с учеными из лаборатории робототехники Мичио Ока технологического университета Тоёхаси создала робота-кошку, которая умеет пукать. Об этом пишет Gizmodo.

По описанию журналистов издания, робот Nicobo «похож на перевернутую миску с глазами и хвостом, завернутую в старый носок». Он не умеет передвигаться, и способен лишь поворачиваться в стороны. Гаджет оснащен камерой для распознавания лиц, несколькими направленными микрофонами и сенсорными датчиками, способными уловить прикосновение. Nicobo с благодарностью принимает поглаживания, но, если ему что-либо не нравится — например, голос или сила нажатия — устройство может отвернуться и сымитировать гротескный приступ метеоризма.

Nicobo способен общаться с пользователем. При этом изначально его словарный запас ограничен несколькими звуками, но со временем от него можно будет услышать некое подобие детского лепета.

Panasonic планирует произвести всего 320 Nicobo. Цена одного гаджета составляет 360 долларов (примерно 26 тысяч рублей), однако через шесть месяцев покупатель должен будет оформить ежемесячную подписку в 10 долларов. Все предварительные заказы на робокошек были оформлены примерно через шесть часов после запуска краудфандинговой кампании.