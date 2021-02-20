Россиянам назвали три неочевидных симптома рака ротовой полости

Рак ротовой полости можно определить по трем неочевидным признакам. Их Пятому каналу назвал врач-онколог Михаил Мяснянкин.

Среди таких симптомов он выделил покалывание в области неба, онемение в области верхней или нижней губы и появление определенных болей. Такие ощущения возникают на поздних стадиях онкологического заболевания и связаны с прорастанием опухоли в нервы и сосудистые пучки.

Косвенными сигналами о раке могут служить налет и смена цвета слизистой, раны и язвы на языке, мягком и твердом небе, внутренних поверхностях щек. О сбоях в организме могут свидетельствовать любые изменения, отметил медик.

Онколог добавил, что основными факторами развития заболевания считаются употребление алкоголя, курение жевательной смеси и постоянная механическая травма во рту, например, от протезов.

Ранее Мяснянкин говорил, что провоцировать онкологию могут такие привычки, как курение, алкоголь, неправильное питание, малоподвижный образ жизни.