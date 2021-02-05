Российский онколог рассказал о провоцирующих рак привычках

Некоторые привычки человека могут привести его к злокачественным новообразованиям, заявил онколог Михаил Мяснянкин в беседе с «Пятым каналом».

Главные из них — курение, малоподвижный образ жизни, употребление алкоголя и неправильное питание. Действенной мерой для предотвращения заболевания, по словам специалиста, является профилактика. Он напомнил, что для женщин обязательным является ежегодный осмотр у гинеколога, также поход к маммологу два раз в год с 39 лет.

Мужчинам при первых проявлениях боли в области малого таза нужно обращаться к урологу незамедлительно, позже пройти обследование на онкомаркер.

Ранее российский врач-химиотерапевт Андрей Базылев назвал провоцирующую рак одежду. Он рассказал, что вещи из синтетических материалов, таких как полиэстер, повышают риск возникновения онкологических заболеваний.