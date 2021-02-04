Врачи назвали способ без симптомов узнать о наступлении шести опасных видов рака

Регулярный скрининг поможет узнать о скором наступлении шести опасных видов рака, когда еще не проявились симптомы болезни, рассказали «Ленте.ру» в сервисе «СберЗдоровье».
Такой способ врачи используют для выявления на самой ранней стадии или для обнаружения предракового состояния. Так, для диагностики рака простаты людям с генетической предрасположенностью рекомендуется ежегодно сдавать анализы, начиная с 45 лет. Для определения рака прямой кишки рекомендуется раз в год проводить анализ кала, а после 45-50 лет начинать проходить колоноскопию. Определить лейкоз (рак крови) можно, если ежегодно сдавать общий анализ крови.
Курильщикам врачи советуют ежегодно делать компьютерную томографию грудной клетки, чтобы вовремя диагностировать рак легкого, трахеи и бронхов. Для выявления рака шейки матки женщинам старше 30 лет следует раз в год сдавать мазок на цитологию или проходить ПАП-тест. В случае с раком молочной железы начинать делать скрининг можно уже с 25 лет. В возрасте 25-30 лет врачи советуют женщинам делать УЗИ молочной железы, а после 35 лет — маммографию.
«Ранняя диагностика позволяет найти онкозаболевание, когда у вас уже есть причины для беспокойства: клинические симптомы и жалобы. С помощью ранней диагностики можно обнаружить менее распространенные виды рака», — отметили в сервисе. Всего они перечислили 16 видов заболевания и способов их обнаружить.
Меланома — выявляется при проведении дерматоскопии (процедуры, которую назначает дерматолог при осмотре).
Лимфома — диагностируется после общего анализа крови, биопсии и гистологическом исследовании лимфоузлов.
Рак пищевода —для диагностики назначаются гастроскопия и биопсия.
Рак почки — о его наличии может свидетельствовать появление крови в моче, для выявления делают КТ брюшной полости с контрастным усилением.
Рак костей и суставных хрящей — обнаруживается в результате КТ костей или при рентгенографии у людей с хроническими переломами.
Рак гортани — для диагностики назначается МРТ или КТ шеи с контрастным усилением.
Рак поджелудочной железы — выявляется в результате КТ с контрастным усилением или МРТ.
Рак мочевого пузыря — для ранней диагностики назначается анализ мочи на цитологию и цистоскопия мочевого пузыря.
Рак ободочной кишки — обнаруживается при колоноскопии или при гистологическом исследовании биопсийного материала.
Рак губы — для обнаружения необходим осмотр или биопсия с гистологическим исследованием.
Саркома, или рак соединительной и других мягких тканей — для диагностики нужны биопсия, гистологическое исследование и МРТ.
Рак желудка — при подозрении назначается гастроскопия.
Рак кишечника — выявляется при помощи КТ или МРТ кишечника.
Рак мозга — диагностируется после МРТ с контрастным усилением.
Рак печени и внутрипеченочных протоков — обнаруживается на УЗИ брюшной полости, после которого могут быть назначены КТ брюшной полости с контрастным усилением или МРТ.
Рак щитовидной железы — выявляется с помощью УЗИ или КТ.
1 февраля главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что рост случаев обнаружения онкологии на ранних стадиях — показатель успеха врачей-онкологов. По его словам, сейчас российские врачи на 10 процентов лучше выявляют онкологические заболевания, чем раньше. В связи с этим он предупредил о возможном ускорении роста заболеваемости раком к 2030 году, который будет связан с увеличением выявляемости.