Врачи назвали способ без симптомов узнать о наступлении шести опасных видов рака

Регулярный скрининг поможет узнать о скором наступлении шести опасных видов рака, когда еще не проявились симптомы болезни, рассказали «Ленте.ру» в сервисе «СберЗдоровье».

Такой способ врачи используют для выявления на самой ранней стадии или для обнаружения предракового состояния. Так, для диагностики рака простаты людям с генетической предрасположенностью рекомендуется ежегодно сдавать анализы, начиная с 45 лет. Для определения рака прямой кишки рекомендуется раз в год проводить анализ кала, а после 45-50 лет начинать проходить колоноскопию. Определить лейкоз (рак крови) можно, если ежегодно сдавать общий анализ крови.

Курильщикам врачи советуют ежегодно делать компьютерную томографию грудной клетки, чтобы вовремя диагностировать рак легкого, трахеи и бронхов. Для выявления рака шейки матки женщинам старше 30 лет следует раз в год сдавать мазок на цитологию или проходить ПАП-тест. В случае с раком молочной железы начинать делать скрининг можно уже с 25 лет. В возрасте 25-30 лет врачи советуют женщинам делать УЗИ молочной железы, а после 35 лет — маммографию.

«Ранняя диагностика позволяет найти онкозаболевание, когда у вас уже есть причины для беспокойства: клинические симптомы и жалобы. С помощью ранней диагностики можно обнаружить менее распространенные виды рака», — отметили в сервисе. Всего они перечислили 16 видов заболевания и способов их обнаружить.

Какие виды рака врачи могут найти при ранней диагностике Меланома — выявляется при проведении дерматоскопии (процедуры, которую назначает дерматолог при осмотре). Лимфома — диагностируется после общего анализа крови, биопсии и гистологическом исследовании лимфоузлов. Рак пищевода —для диагностики назначаются гастроскопия и биопсия. Рак почки — о его наличии может свидетельствовать появление крови в моче, для выявления делают КТ брюшной полости с контрастным усилением. Рак костей и суставных хрящей — обнаруживается в результате КТ костей или при рентгенографии у людей с хроническими переломами. Рак гортани — для диагностики назначается МРТ или КТ шеи с контрастным усилением. Рак поджелудочной железы — выявляется в результате КТ с контрастным усилением или МРТ. Рак мочевого пузыря — для ранней диагностики назначается анализ мочи на цитологию и цистоскопия мочевого пузыря. Рак ободочной кишки — обнаруживается при колоноскопии или при гистологическом исследовании биопсийного материала. Рак губы — для обнаружения необходим осмотр или биопсия с гистологическим исследованием. Саркома, или рак соединительной и других мягких тканей — для диагностики нужны биопсия, гистологическое исследование и МРТ. Рак желудка — при подозрении назначается гастроскопия. Рак кишечника — выявляется при помощи КТ или МРТ кишечника. Рак мозга — диагностируется после МРТ с контрастным усилением. Рак печени и внутрипеченочных протоков — обнаруживается на УЗИ брюшной полости, после которого могут быть назначены КТ брюшной полости с контрастным усилением или МРТ. Рак щитовидной железы — выявляется с помощью УЗИ или КТ.

1 февраля главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что рост случаев обнаружения онкологии на ранних стадиях — показатель успеха врачей-онкологов. По его словам, сейчас российские врачи на 10 процентов лучше выявляют онкологические заболевания, чем раньше. В связи с этим он предупредил о возможном ускорении роста заболеваемости раком к 2030 году, который будет связан с увеличением выявляемости.