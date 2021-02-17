Российский онколог развенчала популярный миф о раке

Прямой связи между риском развития рака и травмой родинки нет. Этот популярный миф развенчала российский онколог, дерматовенеролог Консультативно-диагностического центра НМИЦ онкологии имени Петрова Ольга Кунина, передает агентство «Росбалт».

По ее словам, ретроспективные исследования не подтвердили опасения. При этом, если произошло повреждение родинки, надо проконсультироваться с врачом и наблюдаться некоторое время.

При повреждении родинку надо обработать раствором антисептика при помощи марлевой салфетки или бинта, при необходимости — дополнительно перекисью водорода. Вместо пластыря лучше использовать стерильную повязку из марлевой салфетки. Также надо обратиться к дерматологу или онкологу для дальнейшего лечения.

После травматизации родинки поводами для беспокойства могут стать изменения ее цвета, фактуры или формы, цвета кожи вокруг нее, появление зуда, жжения или других болезненных ощущений.

Кунина отметила, что без консультации с врачом не стоит удалять новообразования в эстетических целях.

Ранее онколог Михаил Мясникин рассказал, что к злокачественным новообразованиям могут привести малоподвижный образ жизни, употребление алкоголя, курение и неправильное питание. Действенная мера — профилактика онкологических заболеваний. Женщинам стоит ежегодно проходить осмотр у гинеколога, а начиная с 39 лет дважды в год посещать маммолога. Мужчинам надо незамедлительно обращаться к урологу при боли в области малого таза, после чего пройти обследование на онкомаркер.