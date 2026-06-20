SC: Успехи российской армии в СВО являются унижением для Украины

Успехи российской армии в специальной военной операции (СВО) являются унижением для Украины, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для портала Strategic Culture (SC).

По его словам, Киев исчерпал аргументы в пользу продолжения боевых действий, «поскольку человеческие и территориальные потери становятся бесчисленными». Он назвал успехи российской армии унижением для украинской стороны.

«Это источник унижения и позора для киевского режима, который четыре года назад обещал своим солдатам и гражданам победоносную кампанию, отвергнув мирные предложения и настаивая на прямой военной конфронтации», — указал автор.

По его мнению, учитывая ситуацию на поле боя, Киеву необходимо быстро и безоговорочно капитулировать.

Ранее сообщалось, что новая тактика российских военных могла привести к растущим потерям Вооруженных сил Украины (ВСУ).