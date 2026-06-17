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08:29, 17 июня 2026Бывший СССР

Военный эксперт высказался о растущих потерях ВСУ

Эксперт Кнутов: Новая тактика российских военных могла привести к растущим потерям ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Просачивание малых групп в создаваемой бездроновой зоне и последующий штурм позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли привести к возрастающим потерям украинской армии на фронте в последнее время, заявил военный эксперт Юрий Кнутов, пишет ТАСС.

По его словам, российские войска применяют тактику просачивания малыми группами, а параллельно с этим операторами беспилотных летательных аппаратов блокируется воздушное пространство и создаются бездроновые зоны.

Как указал эксперт, потом солдаты осуществляют штурм, как сейчас в Константиновке. Он добавил, что в результате украинские военные паникуют и бросают свои позиции. Кнутов отметил, что новую тактику отработали в нескольких населенных пунктах.

«На сегодняшний день, возможно, она и привела к росту потерь украинской армии в силу того, что мы стали по-новому использовать штурмовиков», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ВСУ несут огромные потери в Константиновке.

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