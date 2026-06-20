В России пообещали сократить периоды отключения горячей воды

Депутат Кошелев: Периоды отключения горячей воды станут короче в ближайшие пять-семь лет

Периоды отключения горячей воды станут короче в большинстве крупных российских городов в ближайшие пять-семь лет. Об этом рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По словам Кошелева, продолжительность отключений горячей воды сократится с двух недель до трех-пяти дней. Депутат отметил, что это станет возможным благодаря внедрению современных методов диагностики, таких как акустические тесты и внутритрубные роботы. Подобные методы дают выявлять слабые места без масштабного вскрытия грунта, пояснил он.

Кошелев подчеркнул, что к 2035 году жильцы новостроек и реновированных кварталов забудут о «летнем периоде без горячей воды».

Ранее эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов назвал «Ленте.ру» риски холодного душа в период отключения горячей воды. Специалист предупредил, что при резком попадании под холодную воду происходит выброс гормонов стресса, скачок давления и ускорение пульса. Он объяснил, что у людей с больным сердцем или гипертонией это может обернуться стенокардией и даже инфарктом.