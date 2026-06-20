В Польше раскрыли способ оставить у Зеленского отобранный орден

Wiadomości: Туск может сохранить орден Зеленскому благодаря статье 144 Конституции

Премьер-министр Польши Дональд Туск способен добиться того, чтобы орден Белого орла сохранился у украинского лидера Владимира Зеленского, несмотря на решение президента Польши Кароля Навроцкого. Об этом пишет издание Wiadomości.

«Решение президента о лишении награды, согласно статье 144 Конституции, требует подписи премьер-министра. Это означает, что Дональд Туск должен будет подписать такое решение. Это условие для того, чтобы оно имело юридическую сил», — отмечает газета.

Как отмечает издание, основанием для лишения награды может стать установление факта, что она была вручена в результате введения в заблуждение, либо если впоследствии награжденный совершил поступок, который ставит под сомнение его право на сохранение ордена или другой государственной награды.

Ранее Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского Ордена Белого орла — высшей награды страны. Такое решение последовало после согласия Зеленского на присвоение одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) названия «Героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).