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02:50, 20 июня 2026Мир

Стала известна деталь об участниках подрыва «Северных потоков»

RT: Участники подрыва «Северных потоков» вдохновлялись запорожскими казаками
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Участники украинской диверсионной группы, осуществившие подрыв газопроводов «Северные поток-1» и «Северный поток-2», унаследовали склонность к риску от запорожских казаков, пишет РИА Новости со ссылкой на RT.

Издание ссылается на новую книгу журналиста Бояна Панчевски «Заговор "Северного потока": Величайший саботаж в истории» («The Nord Stream Conspiracy: The Greatest Sabotage in History»).

«Панчевски настаивает, что предполагаемые диверсанты унаследовали свою тягу к риску от запорожских казаков XV века», — указали журналисты.

Ранее стало известно, что газопроводы могут быть восстановлены в будущем.

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