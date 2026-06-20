RT: Участники подрыва «Северных потоков» вдохновлялись запорожскими казаками

Участники украинской диверсионной группы, осуществившие подрыв газопроводов «Северные поток-1» и «Северный поток-2», унаследовали склонность к риску от запорожских казаков, пишет РИА Новости со ссылкой на RT.

Издание ссылается на новую книгу журналиста Бояна Панчевски «Заговор "Северного потока": Величайший саботаж в истории» («The Nord Stream Conspiracy: The Greatest Sabotage in History»).

«Панчевски настаивает, что предполагаемые диверсанты унаследовали свою тягу к риску от запорожских казаков XV века», — указали журналисты.

Ранее стало известно, что газопроводы могут быть восстановлены в будущем.