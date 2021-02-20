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В Германии заявили об усталости России от «вечных упреков» Запада

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Маттиас Платцек
Маттиас Платцек
Фото: Thomas Peter / Reuters

В Германии заявили об усталости России от «вечных упреков» Запада. Об этом рассказал глава Германо-российского форума Маттиас Платцек, передает РИА Новости.

По его словам, европейские страны постоянно «грозят пальцем» России в политическом плане, так как им кажется, что они знают все лучше Москвы и мир должен быть организован только так, как на Западе считают нужным. Бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург подчеркнул, что Россия устала от двойных стандартов и неконструктивной критики западных стран.

Немецкий политик добавил, что поддерживает западные ценности и их защиту. Однако Платцек отметил, что их следует демонстрировать на деле, а не на словах.

Ранее глава Германо-российского форума раскритиковал санкции против России и счел их неэффективными. По мнению Платцека, введение ограничительных мер может удовлетворить Европу только в краткосрочной перспективе. Политик добавил, что прогресса в отношениях между ЕС и Россией можно добиться только с помощью диалога на равных. Он призвал европейские страны помнить, что речь идет не о маленькой стране, а об «огромной ядерной державе».

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