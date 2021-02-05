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В Германии сочли неэффективными санкции против России

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Маттиас Платцек
Маттиас Платцек
Фото: Jörg Carstensen / Getty Images

Бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург, глава Германо-российского форума, Маттиас Платцек раскритиковал санкции против России и счел их неэффективными. Об этом он рассказал в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

По мнению Платцека, введение ограничительных мер может удовлетворить Европу только в краткосрочной перспективе. «Мы уверены, что хотим сделать ситуацию еще более напряженной? Санкции последних шести лет ничего не улучшили, а ухудшили почти все», — подчеркнул политик.

Платцек добавил, что прогресса в отношениях между ЕС и Россией можно добиться только с помощью диалога на равных. Он призвал европейские страны помнить, что речь идет не о маленькой стране, а об «огромной ядерной державе».

В конце января политик предрек Европе полное одиночество без России. Он призвал начать работу над совместной архитектурой безопасности с Москвой на равных условиях.

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