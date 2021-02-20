В Сочи загорелась гостиница

В Адлерском районе Сочи загорелась гостиница. Об этом сообщает РИА Новости.

Сначала в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в номере гостиницы «Ювента» на седьмом этаже. Позднее огонь распространился на 600 квадратных метрах. Сейчас возгорание локализовано, ранг пожара повышен до второй степени.

Постояльцев эвакуировали, по предварительной информации, пострадавших нет.

27 января сообщалось, что россиянин устроил поджог в холле люксового отеля в Сочи и угодил в полицейский участок. 31-летний житель Красноярска пришел в пятизвездочную гостиницу сети Marriott на Красной Поляне, облил банкомат в коридоре горючей смесью и поджег его. Нарушителя схватила охрана и передала его сотрудникам правоохранительных органов.